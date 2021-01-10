شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يمتلك 9% من أسهم البنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إفصاح البنك التجاري الدولي (مصر)، عن تملك البنك الأهلي المصري 130.8 مليون سهم تعادل 8.849% من البنك التجاري، بجانب حصص لمجموعة مرتبطة بلغ إجماليها 0.161% ممثلة في عدد أسهم 2.4 مليون سهم، وهي محفظة البنك الأهلي 1 وتملك 662.6 ألف سهم تمثل 0.045%، ومحفظة البنك الأهلي 2 وتملك 1.6 مليون سهم وتمثل 0.107%، وشركة الأهلي كابيتال 20 ألف سهم وتمثل 0.001%، صندوق التأمين الخاص 120 ألف سهم تمثل 0.008%.

وجاء ذلك بالإشارة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفقاً لآخر تعديل في 27 ديسمبر الماضي، وإلى المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، وبتاريخ 22 يناير 2014 والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر 2014، ورقم 13 لسنة 2018 بتاريخ 27 مارس لعام 2018 والخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، وطبقاً للفقرة الأخيرة والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.

سجل صافي ربح البنك التجاري الدولي بلغ 7.34 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 8.53 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح البنك كذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل 2.34 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 3.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.