شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بمقدار قرشين فى البنوك المصرية.. ويسجل 15.62 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار الأمريكى الانخفاض بالبنوك المصرية، مسجلاً انخفاضا بمقدار قرشين فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك عودة، حتى كتابة هذه السطور، ليصل سعره لــ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع صباحا.

ويسجل أقل سعر له في بنك الأسكندرية والبنك التجارى الدولى "cib" عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.64 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.64 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.74 جنيه للبيع.