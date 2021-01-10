شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام الأحد.. ورأس المال يربح 9.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2300 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 13689 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة.