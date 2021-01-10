شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تعتمد 236 مليون جنيه لمحطة معالجة مياة مصرف بحر البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 236 مليون جنيه تكلفة مقايسة توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب/ يوم وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت السعيد أن محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر هي الأكبر علي مستوي العالم حيث يتم تنفيذها بطاقة 5 مليون م3/يوم، كذلك سيتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حالياً.

ولفتت السعيد إلي أن محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر تأتي كإحدى مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر والذي يعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشارت السعيد إلي أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء، متابعه أن المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى).

جدير بالذكر أن مصرف بحر البقر هو المصرف الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هى: القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وبورسعيد، وينتهى فى وضع ما بداخله فى بحيرة المنزلة، ويبلغ طوله حوالى 190 كيلو مترًا.