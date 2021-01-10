شكرا لقرائتكم خبر عن كود موحد لإلغاء الاشتراك فى خدمات المحمول مجانا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الكود المختصر المجانى #155* للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية، وذلك تأكيدًا لما نشره الخليج 365.

ويأتى هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتى تتضمن الاشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأى شبكة محمول استخدامه مجانًا وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التى تم الاشتراك بها أن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب فى ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حده.



كود موحد لإلغاء الاشتراك فى خدمات المحمول مجانا

ويأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمو خدمات الاتصالات وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكواهم وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها.

وكان المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد كشف لليوم السابع، توحيد كود الاشتراك بالخدمات لدى شركات المحمول، سواء الخدمات الترفيهية والإخبارية والمسابقات وغيرها ليصبح #155*، وهى خدمة مجانية تمكن عملاء المحمول من إلغاء أى خدمة مشترك عليها بالخط المتعاقد عليه.