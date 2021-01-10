شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بالأسواق العالمية وبرنت يرتفع بـ8.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط الآجلة مكاسب أسبوعية في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وتعد هذه المكاسب هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار 8.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بمقدار 7.7% حيث سجل خام القياس العالمي برنت 55.99 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة مرتفعا بمقدار 1.16 دولار، أو ما يعادل 3%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.24 دولار للبرميل، مرتفعا بمقدار 1.41 دولار، أو ما يوازي 2.8%.

وارتفعت أسعارالنفط، بعد قرارالسعودية تطبيق تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس عقب اجتماع لمجموعة أوبك+ وجاءت الموافقة علي خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

وجرى بيع وشراء سبع شحنات لخام بحر الشمال على منصة التجارة التي تديرها بلاتس الخميس الماضى، وهي كمية قياسية تقول مصادر تجارية إنها ربما تشير إلى إمدادات أقل بعد الخفض المفاجئ، وفقا لرويترز، حيث رفع يو.بي.إس توقعه لخام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوى للطلب في الربع الثاني مع إنتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.