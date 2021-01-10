شكرا لقرائتكم خبر عن نادك تعلن نيتها بدء برنامج شامل لتحسين الأعمال التجارية والتحول الكامل للتكاليف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن نيتها بدء برنامج شامل لتحسين الأعمال التجارية والتحول الكامل للتكاليف مع شركة باين آند كومباني للاستشارات "مستشار البرنامج" لإدخال تحسين هيكلي على عمليات الشركة التجارية وربحيتها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن برنامج التحول الكامل للتكاليف هو الثاني من بين أربعة مشاريع استراتيجية في نادك تهدف إلى إحداث تحول جذري في الشركة، وذلك من خلال تطوير الهيكل التنظيمي، الأعمال التجارية، البنية التحتية لتخطيط موارد المؤسسات، الأداء المالي والربحية.

وبحسب البيان، سيمكن البرنامج الشركة من مواجهة التحديات والتغيرات في السوق وإعداد الشركة للنمو.

هذا ويعتمد البرنامج على نموذج الشراكة مع مستشار البرنامج ومن المتوقع أن يستمر أثر البرنامج لمدة عامين.

وتتوقع الشركة أن يحسن البرنامج صافي أرباح الشركة في حدود 40 مليون ريال سعودي ابتداءً من الربع الثاني من عام 2021، على أن يكون له تأثير على معدل التشغيل - عند تنفيذه بالكامل في عام 2022، بما يقارب 120 مليون ريال سعودي.

وكشفت نتائج أعمال "نادك"، مؤخرا، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 44.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 49.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.