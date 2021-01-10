شكرا لقرائتكم خبر عن «عروض الشارقة» تستهل مفاجآتها من خورفكان بجوائز لـ 9 فائزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استهلت حملة عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسختها الثانية، أجواء الفرح ورسم السعادة على وجوه المتسوقين وزوار الإمارة الباسمة، بعد أن ابتسم الحظ في السحوبات التي أجرتها يوم الجمعة في سوق شرق بمدينة خورفكان لـ 9 فائزين، منهم الإماراتية عزيزة جعفر محمد التي كانت السيارة الأولى من نصيبها، فيما حظي الباقون بجوائز نقدية وقسائم مشتريات بقيمة تراوحت بين 3 آلاف و5 آلاف درهم.

وتقدم حملة عروض الشارقة للتسوق التي انطلقت في الـ17 من ديسمبر الماضي وتستمر حتى الـ 13 من فبراير المقبل تحت شعار: «العودة للتسوق» في مختلف مدن ومناطق الإمارة، جوائز بقيمة أكثر من مليوني درهم لـ 120 فائزاً، تتضمن 7 سيارات فاخرة ستمنح للفائزين بالسحوبات التي ستتم في نهاية كل أسبوع في «صحارى سنتر»، و«ميغامول»، و«ستي سنتر»، و«زوايا ووك»، وواجهة المجاز المائية، يتم الإعلان عنها من خلال بث مباشر للفعاليات على تلفزيون الشارقة الساعة الثامنة مساء، كما تتضمن باقة المفاجآت تقديم قسائم مشتريات وجوائز نقدية وهدايا قيمة من عطور فاخرة ودراجات هوائية بقيمة 300 ألف درهم، إلى جانب 4 سيارات فاخرة من تقدمة المراكز المشاركة، فضلاً عن تخفيضات كبرى على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

اغتنام الفرصة

وهنأ إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، منسق عام العروض، الفائزين في السحوبات متمنياً حظاً أوفر للجميع في الأسابيع المقبلة، داعياً الجمهور وزوار الشارقة إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الخصومات الكبرى وتكثيف التسوق لزيادة الفرصة بالربح من باقة الجوائز الوفيرة التي تقدمها «غرفة الشارقة» في هذا الحدث الاستثنائي، إلى جانب التمتع بتجربة تسوق مميزة والعروض على علامات وأسماء تجارية مرموقة ومرافق ترفيهية فريدة مناسبة لمختلف أفراد العائلة، توفر للمتسوقين أجواء مملوءة بالبهجة والسعادة والرضى.

تعزيز الجذب السياحي

وأشار الجروان إلى أن اختيار مدينة خورفكان لإطلاق موسم الربح جاء متماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة وحكومة الشارقة للعمل على تعزيز السياحة إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة وبما يتوافق مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى دولة الإمارات، لافتاً إلى أن أهداف «عروض الشارقة للتسوق» لا تقتصر على تعزيز حركة المبيعات في مراكز التسوق والمحال التجارية وحسب؛ بل تتعداها لتحقيق العديد من المستهدفات من أهمها تحفيز الجذب السياحي للإمارة من خلال التسوق والترويج لمناطق ومدن الشارقة الفريدة التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية والتجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

