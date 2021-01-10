شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يترأس اجتماع «مبادلة للاستثمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة لعام 2021، كما ناقش الحاضرون الاستراتيجية الاستثمارية لشركة «مبادلة» وعددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وعبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة محمود إبراهيم المحمود. (وام)