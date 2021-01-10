شكرا لقرائتكم خبر عن التحقق من الأوراق الثبوتية بدون لمس في «الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصبح بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في المنطقة يتحقق من الأوراق الثبوتية للعملاء الجدد باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى «NFC» اللاتلامسية، وذلك عند قيامهم بفتح حسابات مصرفية جديدة باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

ويمكن الآن للمقيمين الذين يتقاضون الرواتب والراغبين بفتح حساب مصرفي جديد من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وضع هويتهم الإماراتية وجواز سفرهم الإلكتروني تحت الهاتف للتحقق منها. ويقوم حل «ترو آي دي» من بنك الإمارات دبي الوطني عبر تقنية الاتصال قريب المدى بقراءة المعلومات من الشرائح المدمجة في الوثائق الرسمية واستخراج البيانات وملء المعلومات الضرورية في طلب فتح الحساب الرقمي. ولإكمال العملية، يُطلب من العميل التقاط صورة ذاتية (سيلفي) عبر التطبيق.

ويأتي تطوير بنك الإمارات دبي الوطني لحل «ترو آي دي» في إطار تعاونه مع اثنتين من الشركات الرائدة في ميادين التكنولوجيا المالية، وهما «فيجن لابس» و«سمارت إنجنز». ويتوفر حل قراءة معلومات جواز السفر الإلكتروني عبر تقنية الاتصال قريب المدى على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «آي أو إس»، بينما يتوفر الحل لقراءة الهوية الإماراتية وجواز السفر الإلكتروني للهواتف الذكية التي تعمل بنظام «اندرويد».

و قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من ريادته في ابتكارات الخدمات المصرفية الرقمية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني مساعيه الرامية للاستفادة من التقنيات المتطورة لتقديم تجارب متفوقة للعملاء. وسيثمر إطلاق هذه التقنية في تعزيز أمان وموثوقية خدمة فتح الحساب المصرفي الجديد مباشرة عبر الهاتف المتحرك، والتي لاقت استجابة واسعة وإقبالاً كبيراً بين العملاء».

