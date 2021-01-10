شكرا لقرائتكم خبر عن 8.9 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشف التقرير العقاري السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، استقرار أداء السوق العقاري في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التصرفات العقارية خلال عام 2020 نحو 8.9 مليار درهم، في حين قدر حجم التداول العقاري بحوالي 3.3 مليار درهم تم تداولها على إجمالي مساحة قدرت بنحو 1.8 مليون متر مربع.

وأكد ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري المنتدب، أن القطاع العقاري في إمارة عجمان حافظ على مستوياته الإيجابية بفضل الإجراءات والقرارات الاستباقية التي سنّتها حكومة عجمان وكان لها أثر إيجابي أسهم بشكل كبير في الحد من تداعيات وباء «كوفيد ـ 19» الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وأوضح المرزوقي أن حجم الاستثمارات العقارية خلال العام المنصرم قُدّر بحوالي 4.6 مليار درهم، حيث بلغ حجم استثمارات المواطنين 2.3 مليار درهم، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 2.1 مليار درهم بتسجيل 143 مليون درهم استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح المرزوقي بأن أعلى قيمة مبايعة خلال عام 2020، تم تسجيلها في «القطاع الشرقي» بحي «الزاهية» وبلغت 416 مليون درهم، كما قدرت أعلى قيمة رهن بنحو 467 مليون درهم في حي «الجرف 1» التابع للقطاع الأوسط.

وفي أكثر الأحياء تداولا حلّ «حي الزاهية» في المركز الأول، يليه «حي الياسمين» و«حي العالية» على التوالي، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي «لؤلؤة عجمان» و«عجمان ون».