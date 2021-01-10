شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تعزيز العلاقات الاستراتيجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



التقى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، يوم السبت، مع ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي في أبوظبي، وبحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثلين عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ حيث تم مناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة وسبل تطوير وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

وخلال اللقاء؛ أعرب الطاير عن التزام دولة الإمارات القوي بمواصلة توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على مستوى العالم. وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري.»

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة في المنطقة، كما تعد الوجهة الأولى للصادرات الأمريكية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، وكذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي بأسواق الدولة.