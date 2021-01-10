البنك المركزي يعلن موعد إصدار أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف البنك المركزي المصري عن موعد إصدار أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات.

وقال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن البنك يعتزم البدء في تنفيذ إصدار أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات والمصنوعة من مادة (البوليمر) في شهر يونيو القادم مع افتتاح مطبعة دار النقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف فاروق أن البنك المركزي انتهى من إعداد جميع الدراسات اللازمة لإصدار أول عملة بلاستيكية بالتعاون مع شركات محلية وعالمية واختيار بعض التصميمات.

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي أن توقيت الإصدار من فئة 10 جنيهات تحدد في يونيو المقبل على أن يتم إصدار فئة 20 جنيهًا البلاستيكية بعدها 6 شهور في نهاية ديسمبر المقبل من نفس العام الجاري.

وأشار فاروق إلى أن العملة تصنع من مادة (البوليمر) وهي ليست بلاستيكية ولكن قريبة الشبه من البلاستيك مثل العملات المتداولة في بعض الدول الأوروبية.

وأكد أن العملات البلاستيكية تتميز بمواصفات أكبر مقارنة بالعملة الورقية مثل طول فترة عمرها الافتراضي، وهي ليست سريعة التلف أو التشوه، وكذلك من الصعب تزويرها، فضلاً عن أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وفقًا لفاروق.

وأوضح فاروق أن العملة البلاستيكية من فئة 10 جنيهات أو 20 جنيهًا لن تلغي نفس الفئة من العملات الورقية بل ستكون الفئتان متوفرتين في السوق.

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي أن ماكينة الطباعة الجديدة تحتوي على 4 خطوط إنتاج وهي الأكبر في مصر، وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.

والعام الماضي، صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن البنك المركزي يعتزم طرح عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر من فئة 10 جنيهات و20 جنيهًا عام 2021 بسبب التغيرات والتشوهات التي تتم في هذه الفئة من العملات الورقية بسبب كثرة استخدامها.