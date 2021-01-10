شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ810 جنيهات وعيار 24 يسجل 925.25 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة مبيعات الذهب فى السوق المصرى.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 810 جنيها للجرام، بعد هبوطه على مدار يومين 23 جنيها للجرام ف وسط تسارع لهبوط المعدن النفيس بسبب توجه المستثمرون والشركات الكبرى لبيع الذهب عالميا، وذلك للاستفادة من عائد السندات في أمريكا، أدى إلى هبوط كبير في سعر الذهب، حيث هبطت أونصة الذهب من 1913 إلى 1848 دولار، حتى صياغة هذه السطور.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجل 925.25 جنيه، فيما سجل الذهب عيار 18 نحو 764.25 جنيه للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب 1848 دولار، مغلقة على هبوط بلغت نسبته 3 %.

وتسارع نزول الذهب تحت حاجز 1900 دولار، إذ فقد حوالي 3 %، وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية الذهب كملاذ آمن.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأونصة، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 2.8% إلى 1858.89 دولار للأونصة، وخسر 1.8% في أسبوع التداول الأول من العام، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8 % إلى 1859.2 دولار.