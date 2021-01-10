شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تحدث ثورة تكنولوجية في عالم الحواسب المحمولة بإطلاق HUAWEI MateBook X وحملة الحجز المُسبق لحاسب HUAWEI MateBook 14 في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

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HUAWEI Share

القاهرة - سامية سيد - HUAWEI MateBook 14بتصميم شاشةبدقةوخاصيةعروض Cash Backعلى منتجات هواوي بمناسبة العام الجديد

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لحاسب HUAWEI MateBook 14 بدءً من 3 يناير 2021 بسعر 15,999 جنيه بجميع فروع HUAWEI Experience Stores وموزعيها المعتمدين، والذي يتميز بشاشة عرض FullView بدقة 2K وخاصية Huawei Share، وزر التشغيل يعمل بالبصمة. وتقدم هواوي مزايا لا حصر لها للمستهلك المصري تشمل ضمان لمدة سنتين وعروض تقسيط 12 شهر بدون فوائد، كما سيحصل المستهلك خلال فترة الحجز المُسبق على عروض أخري وهدايا قيمة، هذا بالإضافة الي تقديم عروض Cash Back وهدايا أخري بمناسبة العام الجديد على HUAWEI Watch Fit، وHUAWEI Nova 7i، وHUAWEI MatePad T10 New Edition.

وأطلقت هواوي ايضاً حاسبها HUAWEI MateBook X للبيع المباشر، والذي يأتي بشاشة 3K HUAWEI Infinite FullView، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 90٪ لتجربة مشاهدة مكبرة. وتعمل الشاشة باللمس المتعدد مع دعم الإيماءات، مثل Fingers Gesture Screenshot، والتي تتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة بسرعة عن طريق التمرير لأسفل الشاشة بثلاثة أصابع، كما هو الحال على الهاتف الذكي.

وصرح السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، " تحرص هواوي على تقديم مجموعة فريدة ومتنوعة من الحواسب المحمولة لتتناسب مع جميع فئات المستخدمين، وما شهده المستهلك المصري بإطلاق سلسلة حواسب HUAWEI MateBook في السوق المصري مؤخراً، التي تعمل على تلبية تطلعات المستخدمين."

وتمتاز حواسب HUAWEI MateBook 14 وHUAWEI MateBook X بخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration من هواوي وهي استخدام شاشة وجهة الهاتف الذكي على شاشة الحاسب للتحكم بالجهازين. بالإضافة الي خاصية Huawei Share التي تحول الهاتف الذكي وجهاز Huawei MateBook إلى جهاز واحد فائق الأداء حتى دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت. ستظهر شاشة الهاتف على سطح الكمبيوتر المحمول ما يتيح ميزة سحب الملفات ونقلها، بالإضافة الي دعم الحواسب ببصمة مدمجة في زر الطاقة تعمل بلمسة واحدة في 0.3 ثانية.

ويأتي HUAWEI MateBook 14 بمعالج AMD Ryzen 5 – 4600H لأداء فائق وسريع، كما أنه مزود بمساحة تخزين من نوع PCIe NVMe SSD بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع DDR 4 مع بطاقة رسومات Radeon Vega.

بينما يتمتع HUAWEI MateBook X بأداء قوي وتصميم أنيق، حيث يحتوي على معالج Intel® Core™ i5-10210U من الجيل العاشر بتردد 1.6 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت مع مساحة تخزين بسعة 512 جيجابايت PCIe NVMe SSD وهو يوفر الأداء الأساسي لدعم تجربة سلسة عبر الإنتاجية النموذجية وحالات استخدام الوسائط المتعددة من خلال شاشة 13 بوصة من نوع LTPS بدقة 3K وتعمل باللمس.

والجدير بالذكر، أن HUAWEI MateBook X متاح للبيع المباشر، بالإضافة الي إطلاق حملة الحجز المُسبق لحاسب HUAWEI MateBook 14 بدءً من في جميع فروع هواوي HUAWEI Experience Stores وموزعيها المعتمدين بمصر.