شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.24% بجلسة الأحد.. ورأس المال يربح 3.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 12.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5176.107 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 742.767 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 169.1 مليون سهم، بقيمة 541.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3691 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.02%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 5.22%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.07%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.59%، ثم سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 1.94%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 106.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.62%.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيل إدارة المقاصة والتسوية والإيداع أسهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية، تمهيداً لإدراج الشركة وتداولها في السوق، اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 13 يناير الجاري، ويمكن لشركات الوساطة والحفظ الأمين القيام بعمليات تحويل أسهم الشركة من حسابات المساهمين لدى المقاصة إلى حساب التداول على النظام الآلي للمقاصة ابتداءً من اليوم.