شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 1.85% بأولى جلسات الأسبوع بفضل صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.85% رابحاً 48.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2674.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 452.5 مليون سهم محققة ما قيمته 545.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6268 صفقة لعدد 37 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.54%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.34%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 6.59%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.2 مليون ورقة بقيمة 109.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.06%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، نجاحها في إنجاز صفقة شراء تسهيلات لمجموعة ستانفورد مارين بقيمة 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار أمريكي)، وعادت هذه الصفقة بالمنفعة على جميع الأطراف المعنية، بما فيها البنوك الدائنة لمجموعة ستانفورد مارين.

وفي سياق آخر قالت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، إن برونز صديق قد استقال لأسباب شخصية من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بعد 5 سنوات كاملة كرئيس تنفيذي، وتم تعيين فاهم الشخي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة ابتداءً من تاريخ 13 يناير.

وفي سياق منفصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عمليات صانع السوق التي تمت على السهم خلال شهر ديمسبر 2020 في بورصتي دبي والبحرين.