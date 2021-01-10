شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى عمرو محمود جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، على أن تعلن الوزارة رئيس جديد للمصلحة خلال وقت قريب.

وكانت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قامت بتخريج نحو 13457 ألف طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية) وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية المؤهلة خلال العام الجارى 2020.

أشارت وزارة الصناعة، إلى أنه تم تنفيذ عدد113 برنامجا تدريبيا فى مجال التدريب المهنى والفنى حضرها 435 دارسا من داخل المصلحة، و518 دارسا من خارج المصلحة يمثلون 14 شركة و353 فردا.

كما حصلت مصلحة الكفاية الإنتاجية على المركز الثانى فى مسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الأعمال لعام 2020، إلى جانب قيامها بتعزيز القدرات المؤسسية لمكون تدريب المدربين وتم بدء المرحلة الثانية لعدد 18 برنامج تدريبى للقيادات العليا والوسطى والمدربين والإداريين.

وفيما يخص مكون تطوير المناهج تم الانتهاء من تطوير عدد 18 مهنة وجارى التنفيذ وفقا لمعطيات التغذية العكسية، إلى جانب قيام المصلحة بتوريد وتركيب الاثاث لعدد 41 موقعا كمرحلة ثانية والتى ستغطى المصلحة بالكامل.