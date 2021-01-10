الاقتصاد

ارتفاع بورصة الكويت بجلسة الأحد.. وتصدر "وربة للتأمين" القائمة الخضراء

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحاً 35.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% رابحاً 36.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6067.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.74% رابحاً 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4601.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.76% رابحاً 35.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4708.57 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.2 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9150 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.24%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات المايلة بنسبة 1.08%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والمنافع بنسبة 0.87%، 0.37%، على التوالي.

 

وجاء سهم شركة وربة للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.05%، يليه سهم مجموعة الرأي الإعلامية القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.97%، يليه سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 4.95%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.70%.

 

وفي سياق متصل أعلنت ورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

 

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

 

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

 

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

 

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

 

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

 

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

 

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

 

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

 

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة صكوك القابضة.

شركة المال للاستثمار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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