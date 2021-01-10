شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شركات تنتقل من السوق الرئيسى إلى "الأول" ببورصة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بورصة الكويت، إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2021، وفقاً لأحكام قواعد البورصة، وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، وبناء على تلك المراجعة السنوية:

أولاً: الشركات التي ستنتقل من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها:

• شركة الاستثمارات الوطنية.

• شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية.

• شركة عقارات الكويت.

• شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.

• شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.

ثانياً: الشركات التي ستنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والايفاء بمعايير السوق الأول عليها:

• لا يوجد.

ثالثاً: الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول:

• شركة ميزان القابضة.

• الشركة المتكاملة القابضة.

تراجع العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات الإقليمية والدولية إلى 7 إصدارات في العام الجاري، مقابل 12 إصداراً في عام 2019.

وبلغت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في عام 2020 للجهات الخليجية في البورصات الإقليمية والدولية 1.87 مليار دولار، مقابل 29.04 مليار دولار بالعام الذي يسبقه.