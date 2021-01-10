شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الطماطم لتبدأ بجنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 10-1-2021 انخفاصا فى الطماطم مع استقرار أسعار باقي الأصناف في سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الطماطم انخفضت في الأسعار بسبب زيادة المعروض منها حيث سجلت 1-2.5 جنيها الكيلو، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 2-3.5 جنيها للكيلو، كما سجلت 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، أسعار البطاطس بين 0.7 - 2 جنيه للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن سعر الكوسة تراوح بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-6 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن سعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5- 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5- 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5- 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.