الاقتصاد

صعود بورصة البحرين لأول مرة فى عام 2021 بعد تراجعها 4جلسات متتالية

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، لأول مرة في عام 2021 بعد تراجعها 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.16% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 534 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة نمو 5.49% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 7.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.

 

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.78% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.43%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 7.86% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.99%.

 

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة ترافكو، تعيين عزام محمد أمين مطرجي، كمدير عام بالوكالة اعتباراً من 1 يناير 2021.

 

وفي سياق منفصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عمليات صانع السوق التي تمت على السهم خلال شهر ديمسبر 2020 في بورصتي دبي والبحرين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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