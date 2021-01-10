شكرا لقرائتكم خبر عن أميانتيت تُسدد جميع قروضها لدى بعض البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن سداد جميع قروضها لدى مجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي وبنك البركة الإسلامي - البحرين والمؤسسة العربية المصرفية - البحرين.

وأفادت أميانتيت، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن مجموع القروض لدى هذه البنوك بلغ 107 ملايين ريال.

وقالت الشركة، إن سدادا العمليات اليومية للشركة ومتحصلات زيادة رأس المال ستتم عن طريق حقوق الألوية حسب نشرة الإصدار.

وتتوقع الشركة أن يتحسن المركز المالي للشركة، حيث سبنعكس السداد سوف إيجاباً على القوائم المالية.

تجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.