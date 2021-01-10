شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. بورصة الكويت تكشف عن نتائج المراجعة للسوق الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن تعلن بورصة الكويت اليوم عن قائمة الشركات التي ستتم ترقيتها من السوق الرئيسي الى السوق الأول وكذلك أسماء الشركات التي ستكون على قائمة الانتظار للعام القادم.

وستكشف البورصة عن القائمة بعد جلسة التداول، ويتوقع دخول نحو 3 شركات جديدة الى السوق الاول، وذلك بعد حصول بورصة الكويت على موافقة هيئة اسواق المال لإعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات الى السوق الاول.

وتهدف تلك الخطوة الى رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة على السوق الاول عبر افساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة اليه، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت «بورصة الكويت» أعادت هيكلة متطلبات الإدراج في السوق الاول وهي تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهيل أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت.

وتم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر الى القيمة الاسمية لسهم الشركة، واشترطت ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين.

وبلغ شركات السوق الأول وفقا للتعديلات يمكن ان يصل الى 30 شركة في غضون 3 سنوات، ويبلغ عدد الشركات المشاركة في السوق الاول حاليا 20 شركة.

ومؤخرا، ظهرت تقارير صحفية أن 4 شركات تسعى للانتقال لسوق المال الأول بالكويت خلال الفترة المقبلة منها شركتان مدرجتان في السوق الرئيسي، هما سهم البنك الأهلي المتحد الكويتي وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات وذلك حال محافظتهما على معدلات التداول أو زيادتها.

وأما السهمين المرشحين الباقيين فسيكون إدراجهم إدراج مباشر في السوق الأول، وهما "شمال الزور" التي حصلت على موافقة "هيئة الأسواق" للإدراج خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى شركة "بورصة الكويت" التي تترقب موافقة الهيئة على إدراجها.

ومعلوم أن انتقال الشركات إلى السوق الأول، يتم بمجرد استيفائها متطلباته عند إجراء المراجعة السنوية، كما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها متطلبات الإدراج فيه.

وتشمل الشروط والمعايير اللازمة للإدراج أو الانتقال إلى السوق الأول، أن تحقق الشركة معدلات تداول بـ90 ألف دينار يومياً بحد أدنى، إلا أن تلك المعدلات مرشحة للزيادة، وأما شرط القيمة السوقية الإجمالية للشركة يمثل أحد العوامل الأساسية التي تحفظ مكانها في السوق الأول من عدمه.