شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح للبحرينيين بالدخول إلى أراضيها عبر المنفذ البري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد سفير البحرين لدى الكويت صلاح المالكي، أن الحالات المسموح لها من المواطنين البحرينيين بالدخول إلى الكويت، عن طريق المنفذ البري، هي ممن له أقرباء من الدرجة الأولى فقط.

وأوضح، أن الحالات الأخرى يمكنها الدخول عبر المنفذ الجوي، مع ضرورة وجود شهادة الخلو من فيروس كورونا بما لا يتجاوز 3 أيام للدخول من جميع المنافذ، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وأشار إلى أن المنفذين البريين في الكويت "نويصب والسالمي" سيكونان مفتوحين للدخول للأراضي الكويتية، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، مع التأكيد على أن السماح بالدخول البري للمواطنين البحرينيين سيقتصر على من لديهم أقارب من الدرجة الأولى فقط.

وقالت مصادر حكومية الأسبوع الماضي أن هناك تعليمات صدرت بفتح حجز تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في الدول المحظورة للكويتيين واقاربهم من الدرجة الاولى والعمالة المنزلية الخاصة بهم للعودة للكويت.

وتكبدت مكاتب السياحة والسفر خسائر تقدر بما يقارب 2.5 مليون دينار، وذلك جراء قرار تعليق الرحلات التجارية من مطار الكويت. وكان من المفترض أن تشهد هذه الفترة من العام حركة سفر تعد هي الأكبر بعد موسم الصيف، حيث شهد مطار الكويت العام الماضي حركة مسافرين بلغت 250 ألف مسافر من وإلى الكويت.