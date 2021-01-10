«نخيل مولز» تدعم تحليل بيانات 90 مليون عميل لصالح 3000 تاجر

دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجرئة لـ«نخيل»، مبادرتها لتحويل البيانات كجزء من استراتيجيتها التي تركز على احتياجات العملاء لإفادة تجار البيع بالتجزئة والعملاء عبر أصول «نخيل مولز».

وتوفر هذه المنصة المتطورة والمحكومة بالكامل، رؤى أساسية لأكثر من 3 آلاف مستأجر من خلال دراسة سلوك البيع بالتجزئة والمشتريات وتجارب أكثر من 90 مليون عميل، باستخدام أحدث خوارزميات التعلم الآلي ومنتجات البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز»: «في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى توفير تحليل البيانات ذات الصلة من أجل مساعدة تجار التجزئة وتعزيز عروضنا للمستهلكين. ونحن فخورون بالشراكة مع Artefact لفهم احتياجات عملائنا بشكل أكبر وتزويد شركاء البيع بالتجزئة لدينا بتحليلات معمّقة لدعم نمو أعمالهم».

من جهته، قال الدكتور عدي سالم، مدير البيانات في «نخيل مولز»: «لقد ساعدنا برنامج التحليلات المتطور لدينا على تجاوز التحول في توقعات العملاء واحتياجاتهم نتيجة لتفشي الوباء، كما عزز التغيير في ثقافة الشركة، وهو ما جعلنا أكثر اعتماداً على البيانات. يتم اختبار حالات الاستخدام الجديدة ودمجها في عمليات البيع بالتجزئة، وهو ما يؤدي إلى التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في إطار خطة تمتد لخمس سنوات».

تتضمن أحدث التقنيات «بحيرة بيانات» متطورة تم إنشاؤها عن طريق نظام إدارة فريد من نوعه. وتهدف خطة المشروع الخمسية إلى تعريف تجار البيع بالتجزئة بحلول جديدة من أجل تقديم قيمة مالية ملموسة، بالإضافة إلى تكوين رؤى ودعم لبناء بنية تحتية قوية لبيانات المنشأة.

وكجزء من استراتيجيتها للنمو الرقمي، أطلقت «نخيل مولز» مؤخراً، dragonmart.ae، وهي منصة للتجارة الإلكترونية توفر للمتسوقين القدرة على تصنيف واستكشاف أكثر من 35 ألف منتج متوفر في «سوق التنين» عبر 11 فئة عالية المستوى وهم جالسون في منازلهم المريحة.