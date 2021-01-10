شكرا لقرائتكم خبر عن «القناة» أبوظبي تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على مرافق الترفيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة البركة الدولية للاستثمار، المسؤولة عن تطوير مشروع القناة في أبوظبي، الوجهة الاستثنائية المرتقبة على الواجهة المائية في الإمارة، عن آخر المستجدات والتقدم في تطوير المشروع، الذي سيسهم في رسم ملامح جديدة لتجارب المطاعم والترفيه في العاصمة الإماراتية؛ إذ تمكنت الشركة من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الإنشاءات في المشروع واستكمال 90% من الوجهة المنتظرة، على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال هذا العام بما حمله من ظروف استثنائية، تأكيداً لالتزامها بمساعيها في المساهمة بتعزيز قطاع السياحة في الإمارات العربية المتحدة.

وسيتيح مشروع القناة، الذي يمتد على طول 2.4 كم على الواجهة المائية لأبوظبي، للزوار استكشاف مجموعة من المرافق العصرية بما فيها «ذا ناشونال اكواريوم» و«ذا بريدج»، المركز الفريد للصحة والعافية وأنماط الحياة العصرية، ومجمع «سينما القناة» ومركز «بيكسل»، صالة ألعاب الواقع الافتراضي والرياضات الإلكترونية، وغيرها الكثير من مرافق النشاطات والترفيه والمطاعم المناسبة لجميع أفراد العائلة.

استقطاب السياح

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، التي تتولى تطوير مشروع القناة: «نحن واثقون من قدرة هذا المشروع الضخم على دعم قطاعي السياحة والترفيه في الدولة، من خلال استقطاب السياح والزوار من كل دول العالم، وخصوصاً عند عودة الإقبال تدريجي للسفر بغرض السياحة. ونعمل جاهدين حالياً على إطلاق مشروع القناة بشكل كامل والاحتفال بنجاحه في القريب العاجل. ونحن متأكدون من أن عام 2021 سيكون عاماً استثنائياً لنا وللإمارات بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخمسين للاتحاد».

وأضاف قائلاً: «تتمثل أولويتنا القصوى اليوم في التأقلم مع المعايير الاجتماعية الجديدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتقديم تجربة آمنة لجميع زوار هذه الوجهة المميزة. كما يعمل فريقنا على تطوير إجراءات جديدة لضمان السلامة والأمان بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الالتزام بتطبيق جميع الإرشادات الصحية اللازمة في هذه الوجهة. ونحن متحمسون لافتتاح مشروع القناة ومشاركة مرافقه الفريدة مع الزوار».

إنجازات مهمة

حقق مشروع القناة إنجازات مهمة جديدة في مجالات عدة أخرى مثل: إنجاز 95% من «ذا ناشونال اكواريوم»، أكبر حوض للأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط، وبدء تشغيله، وإنجاز 85% من سينما القناة، وإنجاز 85 % من المساحات المجتمعية الخضراء، وإتمام بناء «بيكسل»، صالة ألعاب الواقع الافتراضي والرياضات الإلكترونية، وبدء استعدادات لتسليم الوحدات لمستأجريها، وإتمام تجهيز المرسى وأرصفته المئة بشكل كامل، وإنجاز 85% من النادي الصحي و اللياقة البدنية ذا بريدج.

وبدوره، قال ستيوارت جيسينج، المدير العام لمشروع القناة: «يحمل مشروع القناة آمالنا الكبيرة، كونه يعد واحداً من مشاريع التطوير الأساسية الكبرى في الإمارات العربية المتحدة، وتجسيداً لرؤية وضعتها شركة البركة الدولية للاستثمار منذ سبع سنوات، للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي في قطاعي السياحة والترفيه. ونحن ملتزمون بمساعينا لتقديم أحدث تجارب الترفيه، من خلال هذه الوجهة الفريدة والتي تقدم أرقى مرافق نمط الحياة العصرية لتناسب احتياجات جميع أفراد الأسرة».