شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تعلق رحلات الذهاب إلى هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

علقت طيران الإمارات رحلاتها إلى هونج كونج لمدة تصل إلى أسبوعين ما بين 9 و22 يناير/ كانون الثاني 2021، بينما تستمر بتشغيل الرحلات المغادرة منها، كما تواصل الناقلة نقل المسافرين إلى بانكوك كوجهة نهائية بدون مواصلة السفر إلى هونج كونج.

وقالت طيران الإمارات إنه وفقاً للتوجيهات الصادرة عن السلطات في هونج كونج مؤخراً، لن يتم قبول المسافرين بتذاكر رحلة EK 384 ذات الوجهة النهائية إلى هونج كونج وذلك في الفترة من 9 إلى 22 الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم قبول العملاء الذين يسافرون إلى بانكوك كوجهة نهائية للسفر.

وأوضحت الناقلة على موقعها الإلكتروني: بالنسبة للرحلات من هونج كونج، سيتم قبول العملاء الذين حجزوا للسفر على الرحلة EK 385 من هونج كونج خلال هذه الفترة للسفر.

ونصحت الشركة العملاء المتأثرين بالاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.