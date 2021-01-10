شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الأحد .. الطن بـ 650-680 جنيها ن المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسمنت استقرارا فى السوق المحلى خلال الفترة الحالية نظرا لزيادة الإنتاج المحلى إضافة للمنافسة بين المصانع المصرية والمصانع الأوروبية العاملة في مصر وهو ما أدى لزيادة الإنتاج وكثرة المعروض بالسوق، هذا بحسب ما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث استقر سعر الاسمنت و الجبس والطوب الأحمر اليوم الأحد 10-1-2021.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر الأسمنت استقر عند 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن زيادة الإنتاج التنافسية الكبيرة التي يشهدها قطاع المواد الاسمنتية محليا ساهمت في ضبط أسعار السوق واستقراره للمستهلك والحفاظ على توازن السوق بالرغم من أزمة كورونا التي أثرت على حركة البناء محليا وعالمي.