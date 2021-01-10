شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.95% وسط ارتفاع كافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% رابحاً 82.62 نقطة ليصل إلى مستوى 8819.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.34% خاسراً 328.38 نقطة ليصل إلى مستوى 24108.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 102.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.24%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.90%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.84%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.99%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.86%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%.

وقفز 183 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إكسترا" بنسبة 6.60%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.57%، ثم سهم "الصمعاني" بنسبة 5.49%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "المعذر ريت" بنسبة 0.34%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 0.32%، ثم سهم "الأندلس" بنسبة 0.28%، فيما تصدر سهم "الصمعاني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 175.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سويكورب، مدير صندوق سويكورب وابل ريت ("الصندوق")، انتهاء فترة توافر التسهيلات البالغة 1.4 مليار ريال سعودي الموقعة مع البنك الأهلي التجاري في 26 يونيو 2019 للصندوق، ولم يقم الصندوق بسحب أي مبالغ من هذه التسهيلات خلال فترة التوافر، وفي ضوء ظروف السوق الصعبة التي نتجت بشكل أساسي عن جائحة COVID-19, ومناقشات البنك الأهلي التجاري حتى وقت الاعلان مع سويكورب حول هذا الموضوع، أبلغ البنك الأهلي التجاري سويكورب قراره بعدم تمديد فترة توافر التسهيلات المذكورة أعلاه بخطاب مؤرخ في 7 يناير 2021.

كما أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 630 مليون ريال.