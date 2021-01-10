شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 10-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 10-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، بداية الأسبوع ، وسجل سعر الدولار في التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل، وجه البنك المركزى بتنفيذ التحويلات بين الحسابات في نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين التحويلات إلى الحسابات ببنك آخر بحد أقصى خلال ثلاث ساعات.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ،عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل سعره 19.08 جنيه للشراء، 19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع بالأسبوع الماضى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 21.18 جنيه للشراء، 21.47 جنيه للبيع، مقابل 21.21 جنيه للشراء، 21.47 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.80 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، مقابل 48.84 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع بختام تعاملات الأسبوع الماضى.