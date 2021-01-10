شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يربح 6.7 مليار جنيه بعد 15دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 666.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 11150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2296 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 13635 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 4335 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3156 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للزيوت المعدنية، اودن للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، نايل سيتي للاستثمار، 318.3 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العربية لحليج الأقطان، القابضة المصرية الكويتية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 11448 سهم، 175 ألف سهم، 200 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 22 سهم، 52 سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الإسكندرية للزيوت المعدنية، نايل سيتي للاستثمار، 100 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 28.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 5 آلاف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة جولدن بيراميدز بلازا، تراجع صافي الربح إلى 2.03 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.44 مليون دولار أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنسبة انخفاض 88.3%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتسجل 75.92 مليون دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 85.88 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

كما أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، ارتفاع مجمل الربح خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية شهر نوفمبر عام 2020 إلى 9.7 مليون جنيه مقابل مجمل الربح 6 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 3.7 مليون جنيه، وتحولت الشركة إلى الخسائر بقيمة 18.8 مليون جنيه مقابل 9.4 مليون جنيه أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب انخفاض حجم المبيعات بخلاف مصنع البورسلين، والذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الآلات والمعدات.