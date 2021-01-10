شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-1-2021 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكيلو من الدواجن في المزرعة 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر الكرتونة اليوم سجل في المزرعة 28 جنيها في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 34 جنيها ويصل السعر للمستهلك 38-40 جنيها.