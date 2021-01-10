شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 10-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 10-1-2021، في البنوك العاملة في مصر، خلال التعاملات الصباحية، مسجلاً استقرارا فى البنك المركزى المصرى عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجل ارتفاعا بمقدار قرش في بنكى عودة والأسكندرية .

وفى سياق متصل، وحه البنك المركزى تنفيذ التحويلات بين الحسابات في نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين التحويلات إلى الحسابات ببنك آخر بحد أقصى خلال ثلاث ساعات.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.63 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.