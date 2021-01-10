شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحاً 36.34 نقطة ليصل إلى مستوى 5573.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.76% رابحاً 45.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6072.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 12.55 نقطة ليصل إلى مستوى 4580.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحاً 11.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4684.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 113.3 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5279 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.83%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.30%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.13%.

وفي سياق متصل أعلنت ورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة صكوك القابضة.

شركة المال للاستثمار.