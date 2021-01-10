شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسهم تصعد ببورصة البحرين بافتتاحية الجلسة على رأسها "الأهلى المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% رابحاً 10.36 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 221.2 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 38.13% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.13%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.

كما صعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.20% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 4.12%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.4%.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة ترافكو، تعيين عزام محمد أمين مطرجي، كمدير عام بالوكالة اعتباراً من 1 يناير 2021.