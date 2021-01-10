شكرا لقرائتكم خبر عن ساسكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 630 مليون ريال مع الراجحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات "ساسكو" عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن إجمالي قيمة التسهيلات تبلغ 630 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن التمويل طويل الأجل يبلغ 450 مليون ريال، والتمويل قصير الأجل بقيمة 100 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستكون الضمانات البنكية بقيمة 50 مليون ريال، بالإضافة إلى حد تحوط بقيمة 30 مليون ريال.

وقالت الشركة إن التمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون ريال سيتم سداده على 7 سنوات تشمل سنتان فترة سماح، على أن ستم سداد التمويل 250 مليون ريال على 6 سنوات تشمل سنة فترة سماح، علماً بأن التمويل البالغ 100 مليون ريال يمتد إلى 3 أشهر من تاريخ السحب.

وتستهدف الشركة من التسهيلات طويلة الأجل شراء وبناء محطات جديدة وترميم المحطات الحالية، بالإضافة إلى سداد التزامات بنوك أخرى. كذلك تستهدف من التمويل قصير الأجل تمويل رأس المال العامل.

ويُذكر أن الشركة قامت، في ديسمبر الماضي، بتجديد وإعادة جدولة اتفاقية تسهيلات ائتمانية قائمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض، بأن إجمالي قيمة التسهيلات تبلغ 536.320 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة هامش ربح المحروقات خلال الربع الحالي وعدم شمول هذه الزيادة خلال الربع المماثل من العام السابق وإنخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومصروف الزكاة، على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وإنخفاض إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.