شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح إكسترا ترتفع 41% بالربع الرابع 2020 لارتفاع الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها بنسبة 41.2% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 101.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 121 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 97 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع مبيعات الربع الرابع بنسبة 41% مقابل نفس الربع من العام السابق، وذلك لإرتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات اكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي.

وارتفعت الإيرادات إلى 2 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 178.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 133.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.