شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الاكتتاب لأول صندوق نقدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركة “إن آي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي ( وهو بنك حكومي يتبع وزارة التخطيط)، طرح صندوق استثمار نقدي، اليوم الأحد، للأفراد والشركات، وهذا الصندوق يعد أداة استثمار وإدخار هامة. وقد أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الصندوق يطرح تحت اسم "سيولة" وهو صندوق بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه.

ونستعرض فيما يلي أهم النقاط للتعريف بالصندوق الجديد وكيفية الاستثمار به:

أولًا- سيتم فتح باب الاكتتاب للأفراد والمؤسسات ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.

ثانيًا- يحقق الصندوق عائد يومي تراكمي، وقد أشارت الشركات التي تم اسناد الاكتتاب لها إلى أن عائده سيكون أعلى من الودائع البنكية.

ثالثًا- يحافظ الصندوق على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمرين الشراء والاسترداد اليومي.

رابعًا- يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل والشهادات.