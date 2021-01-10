شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 10 حتى 14 يناير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة، عطاء التعليمية، الوطنية للتربية والتعليم، الكابلات، المتحدة للتأمين، وشركة وفرة الغذائية، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من، شركة المراكز العربية، المجموعة السعودية، وأحقية توزيع أرباح كل من، صندوقي مشاركة ريت، ودراية ريت.

ويُستحق، يوم الثلاثاء، توزيع الأرباح النقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت، بقيمة 26.4 مليون ريال عن الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بواقع 30 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 3% إلى السعر الأولي للوحدة.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، يوم الأربعاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، بإجمالي 34.4 مليون ريال، وبواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية، يوم الأربعاء، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 يناير 2021 وتنتهي في 13 يناير 2024، لمدة ثلاث سنوات.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع الأرباح النقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت، بقيمة 21.9 مليون ريال عن الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بواقع 0.204 ريال لكل وحدة، وبنسبة 2.04% إلى السعر الأولى للوحدة.

وتبدأ المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 225 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2020، بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة المراكز العربية، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية الحالية والمنتهي في 30 سبتمبر 2020، بقيمة 237.5 مليون ريال، بحصة توزيع تبلغ 0.50 ريال للسهم، بنسبة توزيع 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، يوم الخميس، على عزل أعضاء لجنة المراجعة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7.14% من رأس مال الشركة.