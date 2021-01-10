شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة بـ110-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 10-1-2021 استقرار بمحلات الجزارة والهايبر ماركت،حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

يذكر أن المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين أعلنت عن طرح اللحوم بكميات كبيرة جدا، لتلبية احتياجات المواطنين، ويكون هناك مراعاة للمواسم حيث يتم ضخها بكميات كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار، والمواشى السودانية يكون لحوم طازجة ومن أجود اللحوم الموجودة في الوطن العرب لأنها ناتجة عن مراعى طبيعية وفى آخر رسالة تم استيراد 5 آلاف رأس ماشية تكفى لشهر أو اثنين ويتم التعاقد على مدة سنة أو سنتين ونتجاوز الـ20 ألف رأس ماشية من السودان في العام.