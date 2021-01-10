شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 15.34، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.16 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.54 ومستوى المقاومة 15.70.