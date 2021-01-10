شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أيان (2140) في آخر جلساته، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.03% بما يعادل -0.20 نقطة، كما يحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.46، ليستهدف مستوى المقاومة 20.58.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.46 ومستوى المقاومة 20.00.