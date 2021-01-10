شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الحكير (1820) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.12 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.82، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.80 ومستوى المقاومة 24.00.