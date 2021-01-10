شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 0.06 نقطة، كما استفاد السهم بتداولاته الأخيرة من الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.96، طيلة ثبات الدعم 15.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.86 ومستوى المقاومة 16.56.