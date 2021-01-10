شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، وقد استند السهم إليه أيضاً ولهذا استطاع الصعود ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.94% بما يعادل 0.08 نقطة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.90 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.35 ومستوى المقاومة 8.90.