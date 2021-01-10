الاقتصاد

دار الأركان يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 10-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، وقد استند السهم إليه أيضاً ولهذا استطاع الصعود ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.94% بما يعادل 0.08 نقطة.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.90 استعداداً لمهاجمته.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.35 ومستوى المقاومة 8.90.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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