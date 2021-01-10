شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسيج (8150) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.14% بما يعادل 0.70 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 56.30، ليستهدف مستوى المقاومة 65.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.30 مستوى المقاومة 63.60.