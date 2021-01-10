شكرا لقرائتكم خبر عن معادن بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم معادن (1211) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد السهم لدعم خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 0.05 نقطة، ولكن بالرغم من هذا الارتفاع إلا أن السهم يظل يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 39.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 42.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.20 ومستوى المقاومة 42.00.