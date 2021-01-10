شكرا لقرائتكم خبر عن 2.928 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز لليابان وكوريا والصين أكتوبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين بلغت حوالى 2.928 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2020، مستأثرة بحصة 19.8 %من الإجمالى.

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر يناير الجاري، إلى ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى اليابان خلال شهر اكتوبر 2020 بمقـدار 0.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى كوريا الجنوبية بمقدار 0.25دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر اكتوبر 2020، ليصل إلى 5.30 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية.

وتابعت، أن متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسـيل فـى الصين ارتفع بمقـدار 0.39 دولار لكـل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكر التقرير، ارتفاع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل فـى مركز هنرى بالسـوق الأمريكى خلال شهر نوفمبر 2020 ليصل إلى 2.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.