شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: مصر استوردت فول بـ25 مليون دولار فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت واردات مصر من الفول العريض ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت واردات مصر نحو 25 مليون و768 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضى، مقابل 24 مليون و458 ألف دولار فى شهر أكتوبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليون و310 ألف دولار، وفقا لبيانات حكومية.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الفول جاءت ضمن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي تراجعت بشكل كبير وبلغت نحو مليار و17 مليون دولار، مقابل مليار و243 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 226 مليون و612 ألف دولار.



وتضمنت قائمة السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من أبقار وجواميس حية بقيمة 3 ملايين و427 ألف دولار أكتوبر الماضي، بتراجع 7 ملايين و283 ألف دولار عن شهر أكتوبر من عام 2019، يليها واردات الألبان وبلغت قيمتها 40 مليون و721 ألف دولار أكتوبر الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و206 ألف دولار عن نفس الشهر عام 2019، إلى جانب واردات التفاح التي تراجعت لتبلغ 39 مليون و855 ألف دولار أكتوبر الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و582 ألف دولار عن نفس الشهر عام 2019.

وقالت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر الماضى الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020، مقابل 4.1 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغت 28.8٪.